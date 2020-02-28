2002年日韓ワールドカップ　セネガル　レプリカ　Mサイズ

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丈···半袖カラー···ホワイトリーグ···その他種類···レプリカユニフォームサイズ···M2002年日韓ワールドカップで旋風を起こしたセネガルのレプリカユニフォームです。新品で購入し、着用もしながら個人保管していました。よろしくお願いします。実測着丈75cm肩幅50cm