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- 2002年日韓ワールドカップ セネガル レプリカ Mサイズ
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商品詳細
丈···半袖カラー···ホワイトリーグ···その他種類···レプリカユニフォームサイズ···M2002年日韓ワールドカップで旋風を起こしたセネガルのレプリカユニフォームです。新品で購入し、着用もしながら個人保管していました。よろしくお願いします。実測着丈75cm肩幅50cm
http://narcologia.ru/goods/moisture571769.html
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