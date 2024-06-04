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322個限定 鈴木誠也 フィールドオブドリームスボブルヘッド MLB カブス
商品番号 W55777918260
商品名

322個限定 鈴木誠也 フィールドオブドリームスボブルヘッド MLB カブス
ブランド名 メジャーリーグベースボール
特別価格 税込 14,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げ不可、即購入OK、即日配送します。2022年8月にアイダホ州で開催されたMLBフィールドオブドリームス戦のカブスVS.レッズに先発出場して打点をあげた鈴木誠也のボブルヘッドです。332個限定の新品です。なお、ユニフォームは昔のカブスのクラシックユニフォームとなっております。撮影のために開封しました。ボブルヘッドは綺麗ですが、外箱にややダメージのある箇所があります（写真7,8枚目）。鈴木誠也ボブルヘッド鈴木誠也バブルヘッド鈴木誠也大谷翔平
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