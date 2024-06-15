西武ライオンズ ユニフォーム・応援フラッグ他グッズ

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★沢山ご覧になって頂き有難うございます。こちら10月末頃を目処に出品停止させて頂きたいと思います。◆今シーズン配布のユニフォームと外崎選手サイン入りピンバッジも追加致します。コレクションで新品・未使用のまま保管してましたが、整理のため出品致します。セットのみでお願いします。◼︎ユニフォーム（4種類）@全てLサイズ ・70周年記念用 球場配付分 ・ビジター用 チケット付分 ・復刻ユニ 球場配付分 ・ホームユニ 今シーズン球場配付分◼︎応援フラッグ @専用ケースも付けます ・栗山選手 ・中村選手 ・秋山選手 ・山川選手 ◼︎トートバッグ チケット付分 ・メヒアと山川穂高バージョンです。 チャックの開閉で、高さが変わり 便利\u0026収納力もあります。 ・中の画像で白っぽい部分がありますが、 初期からのビニール地特有の擦れで 後からの汚れではありません。◼︎ピンバッジ 画像分をおまけでお付けします。 ＊画像ありませんが外崎選手も追加します。自宅保管分につき、細部まで気にされる場合にはお控えください。なお発送対応ですが、出張が多いため、1週間程度頂く場合もございますので、合わせてご承知おき願いたく存じます。