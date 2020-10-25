ミズノ　山梨学院　公式　ベンチコート　応援　サッカー　野球　駅伝　美品　M

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行事報告18:02 2020/10/25



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山梨学院公式ベンチコートですタグに通し番号が記載されておりますとても綺麗な状態で保管しております。完全未使用ではないため畳みジワや自宅保管をご理解ください。クリーニング済みですサイズM175センチ程度であれば男性でも問題なく着用できました。