ミズノ　ビヨンドマックス　84cm 一般軟式用バット

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商品詳細
ミズノMIZUNO野球一般軟式カーボンバットビューリーグBUWLEAGUEビヨンドマックスBEYONDMAX2TP-39740ブラック×ブルーサイズ：84cm平均770ｇ直径：69ｍｍミドルバランス素材：カーボン+グラス＋ウレタンビヨンドマックス構造定価：27,500円状態は画像にてご確認お願いします。ウレタン部分の欠損はございませんグリップもしばらくは交換不要かと思います。ケースはございません他のサイトにも出品しているため、突然削除することがございます。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/rebellion752578.html
http://narcologia.ru/goods/passivity102983.html
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軟式用ビヨンドマックスNE(FRP製／84cm／平均670g)
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