スワローズ　つば九郎　半袖Tシャツ　2枚セット

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商品詳細
Lサイズそれぞれ1度使用しています。自宅保管のため、気になる方はご遠慮ください。(折りたたんでクリアボックス内での保管)即購入可能です。現時点でお値引きは考えていません。東京ヤクルトスワローズつば九郎 半袖Tシャツ
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