トートバッグ　かばん　テニス　ヨネックス

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商品詳細
テニスの大会で賞品としてもらったテニス用のトートバッグです。未開封ですので新品同様です。サイズは53×18×37センチカラーはピンクとラベンダー 花柄です。女性向けです。送料込みの金額となります。発送までに3日から5日を要します。未開封の新品ですので傷などないはずです。返品返金などの対応はしかねます。
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