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トートバッグ　かばん　テニス　ヨネックス
商品番号 R30750305329
商品名

トートバッグ　かばん　テニス　ヨネックス
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テニスの大会で賞品としてもらったテニス用のトートバッグです。未開封ですので新品同様です。サイズは53×18×37センチカラーはピンクとラベンダー　花柄です。女性向けです。送料込みの金額となります。発送までに3日から5日を要します。未開封の新品ですので傷などないはずです。返品返金などの対応はしかねます。
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