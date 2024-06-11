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新品【特典】西武ライオンズ 中村剛也 直筆サイン 大谷 限定 公式戦 １点モノ
商品番号 L74402838998
商品名

新品【特典】西武ライオンズ 中村剛也 直筆サイン 大谷 限定 公式戦 １点モノ
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 111,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きまして誠に有難う御座います。※他にも超レア・アイテムを出品しておりますプロフィール欄の御一読を願います。予告なく早めに終了する場合が多いこと御了承の程、お願い申し上げます。☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ラスト１点☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆【商品に関して】埼玉西武ライオンズ中村剛也選手公式戦使用３塁ベース直筆サイン入り西武ライオンズ主催試合母の日に「LIONSHAPPYMOTHER’SDAY」を開催。同日、公式戦で使用したベースに中村選手が試合直後にサインの上、チャリティーを実施し、日本対がん協会に寄付、がん制圧活動に役立てた。５９万円で入手した後、日光の届かない、湿度管理された衣類専用保管庫で管理。当商品の値下げ交渉はお受けしておりません。商品の状態に関しては写真にてご確認くださいませ。色味などは多少の誤差があるかもしれません。店頭の新品ではないのでそのことなどを御了承下さいませ。それらを考慮しまして特典を検討させていただきました。写真に表示されたアイテムをご配送させて戴きます。特典に関しては当方側で選択させて戴きます。特典権利を有した場合は同封の上ご配送を実施。受け取りが遅く評価をいただけないお支払いいただけない、遅延が多いため速やかに受取評価できる方のみご購入を。【特典/A】リーボックもしくはアディダスどちらか一方Tシャツ【正規品】【未使用】３０００円相当品【特典/B】NEWERA×日本野球機構西武ライオンズ　キャップ【正規品】【未使用】３６００円相当【特典/C】リーボックもしくはアディダスどちらか一方パーカーもしくはトレーニングジャケット【正規品】【未使用】６０００円相当品#西武ライオンズ#中村剛也#WBC#ダルビッシュ有#大谷翔平#MVP#イチロー#サイン#MLB#ユニフォーム#seibulions#野球#レア#限定
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