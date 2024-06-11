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ベンタスＴＲブラック５X キャロウェイスリーブ
商品番号 A28759862410
商品名

ベンタスＴＲブラック５X キャロウェイスリーブ
ブランド名 フジクラシャフト
特別価格 税込 13,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ベンタスＴＲブラック5X45.25インチショップにて新品で購入し練習場で試打のみです。自分には合わないので出品します。ご不明な点がございましたらコメントまでよろしくお願い致します。値下げは考えておりません。
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