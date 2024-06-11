ベンタスＴＲブラック５X キャロウェイスリーブ

ご覧いただきありがとうございます。ベンタスＴＲブラック5X45.25インチショップにて新品で購入し練習場で試打のみです。自分には合わないので出品します。ご不明な点がございましたらコメントまでよろしくお願い致します。値下げは考えておりません。



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