SEVENTEEN 2022シーズングリーティング

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SEVENTEEN2022年のシーグリになります。一度も使用しておりません。暗所にて保管しておりました。海外製品ですので神経質な方はご遠慮ください。バラ売り✖️即購入OKスリーブ、折り曲げ防止、濡れ防止で発送致します。