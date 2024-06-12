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【激レア】セリエA-ACミラン/OPELユニフォーム/ユニ愛好家/背番号0/L
商品番号 D83043073874
商品名

【激レア】セリエA-ACミラン/OPELユニフォーム/ユニ愛好家/背番号0/L
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【激レア】セリエA-ACミラン/OPELユニフォーム/ユニ愛好家/背番号0/L※大手ブランド品ではありませんカラー:レッド×ブラック素材:ポリエステルサイズ:記載なし(メンズL程度)着丈:74身幅:57ゆき丈:57※素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい。多少の使用感ありますので、完璧を求める方はご遠慮ください。中古品ですのでご理解いただけますようよろしくお願いします。【送料無料】フォロワー登録しご購入頂くとお得です1000円〜100円引き3000円〜300円引き5000円〜500円引き10000円〜1000円引き購入前に　フォロワー割でとコメント頂ければ対応させて頂きます。
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