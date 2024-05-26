阪神タイガース 未販売品　虎柄ベロア風帽子

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商品詳細
甲子園での配布品です。ツバと後ろがベロア風の虎柄です。全体的に使用感が無さそうに見えますが、ツバの裏側に薄ら汚れのようなものがあります。本当に光の加減で見えるかどうかのようなものです。(8枚目画像)後の調整のマジックテープ部分がテープの特性か画像のようになっています。(9枚目画像)また、洗濯表示の裏側に子供が名前を書いてしまったのでそちらは黒く消させて頂きます。(10枚目画像)薄らと見えてる部分です。
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