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★NIKE★ブラジル代表 レプリカ ユニフォーム XL サッカー
商品番号 S16637959188
商品名

★NIKE★ブラジル代表 レプリカ ユニフォーム XL サッカー
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#2点ご購入で¥200お値引き！#メンズその他色々★全商品の中から2点以上ご購入で合計2,000円以上の場合、合計金額より200円お値引きいたします。+。*゜+。。+゜*。+゜゜+。*家族に喫煙者がおりますので、気になる方は、ご遠慮ください。+。*゜+。。+゜*。+゜゜+。*★NIKE★ブラジル代表レプリカユニフォームXLサッカー※毛玉が多少ありますが、目立った傷や汚れ等は見当たりません。【サイズ】XL・裄丈52cm・身幅60cm・着丈76cm（前より後ろ見頃が3cmほど長くなっています)※素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。【素材】ポリエステル100%※定期的に更新しておりますので、イイネの有無に関わらず、価格変更、出品停止、再出品しています。ご了承ください。※梱包は、リサイクル資材を利用する場合もございます。
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