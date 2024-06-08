Babolat AXS ウィンブルドン クラシック バックパック

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商品詳細
バボラ(Babolat)AXSウィンブルドンクラシックバックパック新品未使用です。限定品でバボラ公式では完売し在庫がなくなっているものになります。●収納数:2●容量:20.5L●サイズ:27x15.5x49cm●カラー:ブラックグリーン●ポケット数:・メインコンパートメント×1・ラケット収納部×1●構造:ポリエステル55% 再生ポリエステル40% ナイロン5%●品番:753099カラー···グリーン用途···軟式・ソフトテニス
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