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商品詳細
YONEXPOWERCUSHIONSONICAGE2ヨネックスパワークッションソニケージ2サイズ26cmカラー···レッド閲覧ありがとうございます。半年ほど前に購入しました。週末のオムニコートの練習で使用していました。使用頻度は週1〜2日程度となります。状態も良い方かと思います。外箱はありませんのでご了承くださいm(__)mご検討よろしくお願いします。#テニスシューズ#YONEX#ヨネックス#SONICCAGE対応コート···オールラウンドサイズ···26〜26.5cm性別···レディースメンズ兼用。
http://narcologia.ru/goods/ambassador893506.html
http://narcologia.ru/goods/organization552762.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful17251.html
YONEX POWERCUSHION SONICAGE2
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