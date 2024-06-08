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YONEX POWERCUSHION SONICAGE2
商品番号 R44327054624
商品名

YONEX POWERCUSHION SONICAGE2
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,961 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YONEXPOWERCUSHIONSONICAGE2ヨネックスパワークッションソニケージ2サイズ26cmカラー···レッド閲覧ありがとうございます。半年ほど前に購入しました。週末のオムニコートの練習で使用していました。使用頻度は週1〜2日程度となります。状態も良い方かと思います。外箱はありませんのでご了承くださいm(__)mご検討よろしくお願いします。#テニスシューズ#YONEX#ヨネックス#SONICCAGE対応コート···オールラウンドサイズ···26〜26.5cm性別···レディースメンズ兼用。
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