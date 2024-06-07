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カシオ ヤクルト G-SHOCK 2023年 Swallowsモデル
商品番号 P83957252694
商品名

カシオ ヤクルト G-SHOCK 2023年 Swallowsモデル
ブランド名 カシオ
特別価格 税込 7,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数量限定で抽選販売されたモデルになります。恐らく今後再販されることのない貴重なモデルですので、コレクションとしてもいかがでしょうか。主な機能・無機ガラス耐衝撃構造（ショックレジスト）樹脂バンド・ストップウオッチ（1/100秒（00'00\"00～59'59\"99）／1秒（1:00'00\"～23:59'59\"）、24時間計、スプリット付き）・タイマー（セット単位：1秒、最大セット：24時間、1秒単位で計測、オートリピート）・マルチアラーム・時報・フルオートカレンダー・ELバックライト（残照機能付き）・EL：ブルーグリーン
http://narcologia.ru/goods/reboot280236.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual362746.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion297578.html

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