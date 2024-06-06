c＆kグッズ、ベースボールシャツ

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商品詳細
数回程度、着用しました。目立った汚れやほつれはありません。あくまでも中古品ですので、神経質な方はご購入をお控え下さい。c＆kグッズ、ベースボールシャツです。おまとめ可能。●状態：数回程度、着用しました。目立った汚れやほつれなどはありません。中古品ということを理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。#ベースボールシャツ#四池さん#c＆kグッズ#c＆kファッション#しいけさんグッズ#四池さんグッズ#しいけさん#c＆kグッズ#c＆k#しいけさん#四池さんファッション#しいけさんファッション#男女兼用
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