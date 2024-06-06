4i-P 7本アイアンセットTOUR PREFERED MC ツアープリファード

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商品詳細
4アイアンからのセットはレアかと思います！！中級者〜上級者に是非！！⚫︎アイアンセット:4i-P7本TOURPREFEREDMCツアープリファード マッスルキャビティー⚫︎シャフト:純正KBSTOURC-TAPER95SフレックスS⚫︎グリップ:golfprideゴルフプライド良好※5iのグリップのみちゃんと奥まで入ってません。1〜2cm程(中古で買った際から)ズレることはありません。(ゴルフショップの人にも聞きました。)golfゴルフTaylorMadeテーラーメイドMシリーズsimstealthステルス
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