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4i-P 7本アイアンセットTOUR PREFERED MC ツアープリファード
商品番号 W33656005167
商品名

4i-P 7本アイアンセットTOUR PREFERED MC ツアープリファード
ブランド名 テーラーメイド
特別価格 税込 13,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

4アイアンからのセットはレアかと思います！！中級者〜上級者に是非！！⚫︎アイアンセット:4i-P7本TOURPREFEREDMCツアープリファード　マッスルキャビティー⚫︎シャフト:純正KBSTOURC-TAPER95SフレックスS⚫︎グリップ:golfprideゴルフプライド良好※5iのグリップのみちゃんと奥まで入ってません。1〜2cm程(中古で買った際から)ズレることはありません。(ゴルフショップの人にも聞きました。)golfゴルフTaylorMadeテーラーメイドMシリーズsimstealthステルス
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