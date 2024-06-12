【新品未使用】DeMARINI 硬式金属バット ディマリニ ヴードゥ MP20

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新品未使用品。だいぶ前に購入した為、グリップ部のビニールが少し剥がれていますが、実打はしておりません。高校野球の練習用等で活躍できる商品です！定価¥30,000のところ、¥15,500で出品します(^^)価格交渉をご希望される方は、お気軽にコメント頂けますと幸いです♪※2020年モデルの為、現在の高校野球公式戦で使える規定ではございませんのでご注意下さい。【商品詳細】硬式金属バットディマリニヴードゥMP20TTWがバージョンアップ。しっかり弾く打感の操作性重視ミドルバランスモデル■バランス：ミドルバランス■素材：JX14S（超々ジュラルミン）縦研磨加工■サイズ：83cm-900g以上■色：DブラックBシルバー■グリップテープ：WTA7746■日本製#ディマリニ硬式金属バットMP20なお、下記ハッシュタグ内のバットを複数本ご購入で20%割引致します！#バットまとめ売り特別割引対象商品