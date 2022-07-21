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日ハム 野村佑希 選手 マスコットキーチェーン5点セット
商品番号 T22946975307
商品名

日ハム 野村佑希 選手 マスコットキーチェーン5点セット
ブランド名 ホッカイドウニッポンハムファイターズ
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今季に販売されていましたマスコットキーチェーンの5点セットです。グッズ整理のため出品しました。いずれも開封後は持ち歩かず暗所にて保管していました。目立った汚れはありませんが素人検品となりますので、細かな点が気になる方は購入をご遠慮願います。配送料の関係によりバラ売りとお値下げはできかねますのでご了承ください。ゆうパケットプラス使用、匿名配送のゆうゆうメルカリ便で発送します。即購入大歓迎です。よろしくお願い致します。野球チーム...北海道日本ハムファイターズ種類...その他
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