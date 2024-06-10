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VIVA HEART ビバハート 千鳥柄 セットアップ ゴルフウェア
商品番号 I96587601918
商品名

VIVA HEART ビバハート 千鳥柄 セットアップ ゴルフウェア
ブランド名 ビバハート
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビバハートのゴルフウェアです。別売りの商品ですが、セットアップとして着ると可愛いです☺︎︎︎︎トップス:身丈(前／後)60.5、身幅46、肩幅37、袖丈58.5スカート:ボトム丈42／ウエスト72／ヒップ幅46／裾幅50お家で1度のみ試着してます。その他ゴルフウェアも出品してますので、もしよろしければご確認ください♪#vivaheart#ビバハート#ゴルフ#ゴルフウェア#セットアップ#千鳥柄
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