VIVA HEART ビバハート 千鳥柄 セットアップ ゴルフウェア

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ビバハートのゴルフウェアです。別売りの商品ですが、セットアップとして着ると可愛いです☺︎︎︎︎トップス:身丈(前／後)60.5、身幅46、肩幅37、袖丈58.5スカート:ボトム丈42／ウエスト72／ヒップ幅46／裾幅50お家で1度のみ試着してます。その他ゴルフウェアも出品してますので、もしよろしければご確認ください♪#vivaheart#ビバハート#ゴルフ#ゴルフウェア#セットアップ#千鳥柄