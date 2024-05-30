[124]25.0 ウエーブブレイクワイドOC

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【種別】テニスシューズ【メーカー】ミズノ/MIZUNO【カラー】ホワイト×ブラック×ブルー【素材】甲材／人工皮革・合成繊維 底材／合成底【本体価格】：9,800円【備考】対象／目的：クレー・砂入り人工芝コート用サイズ感、イメージと違ったという理由での返品はご遠慮ください。商品説明とサイズ、種類が違うなど、こちらの不手際の場合は対応させていただきます。製品が新品未使用でも誤差はございますので完璧をお求めの方はご購入をお控えください！※箱上面に若干のヘコミあります。日本ソフトテニス連盟公認メーカー硬式テニスソフトテニステニスオムニクレークレイオムニクレーオムニコート砂入り人工芝コートクレーコートクレイコートオムニクレーコートシューズ靴ソフトテニスシューズミズノテニスシューズ部活クラブ練習試合人気おすすめ#ウエちゃんスポーツ商品#ウエちゃんスポーツシューズ一覧