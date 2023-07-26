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西武ライオンズ 保冷バッグ 扇風機 LEDうちわ 6点セット
商品番号 Q33711618072
商品名

西武ライオンズ 保冷バッグ 扇風機 LEDうちわ 6点セット
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

埼玉西武ライオンズ来場者配布品になりますオリジナル保冷バッグ3色赤紺黒広げた感じで、レジカゴくらいの大きさですLEDライト団扇2点ユニフォーム型扇風機1点合計6点セットになります保冷バッグは未開封ですLEDライト団扇は未開封ユニフォーム型扇風機は種類確認の為開封のみ、未使用送料込メルカリ便発送です
http://narcologia.ru/goods/waveform847717.html
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