専用‼️ キレダス　バット　ジュニア

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商品詳細
キレダスバット ジュニア79㌢ 550g素振りで使用していました。写真の通り、割と綺麗な状態だと思います。バットケースをおつけします。コメントお待ちしております。
http://narcologia.ru/goods/composite587554.html
http://narcologia.ru/goods/choice679685.html
http://narcologia.ru/goods/pompous699623.html
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