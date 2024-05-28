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専用‼️ キレダス　バット　ジュニア
商品番号 P47586954917
商品名

専用‼️ キレダス　バット　ジュニア
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

キレダスバット　ジュニア79㌢　550g素振りで使用していました。写真の通り、割と綺麗な状態だと思います。バットケースをおつけします。コメントお待ちしております。
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