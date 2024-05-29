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オリックス・バファローズファンクラブデー配布Tシャツ#18山本由伸未使用新品シークレット品のため、確認と写真撮影の為に開封しております。素人保管品です。神経質な方は御遠慮下さい。畳み直してビニール袋と茶封筒に入れて梱包します。メルカリ便（ネコポス）で発送させて頂きます。値下げ交渉不可。即購入歓迎です。野球チーム...オリックス・バファローズ