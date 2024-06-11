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阪神タイガース　タオル
商品番号 G78873913792
商品名

阪神タイガース　タオル
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

阪神タイガース金本鳥谷元選手の非売品タオル箱は撮影で開けてますがタオルは未使用です。金本さん鳥谷さんとありますが、中身はタオルは1枚です。サイズは分かりかねます。箱ごと配送致します。
http://narcologia.ru/goods/Persia164688.html
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