ヨネックス　F-LASER 7S ソフトテニス　軟式　後衛

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ヨネックス ソフトテニス用ラケット F-LASER7Sです。ソフトテニス 後衛用です。UL1です。1年ほど使用しました。専用ケース付きです。グリップテープを巻いていたので少し跡が残っています。ラケットにも少し傷がありますが、目立った傷や汚れはありません。写真でご確認ください。※中古品である事をご理解の上ご購入お願いします。※返品はお受けできませんので予めご了承ください。※神経質な方はご遠慮いただきますようお願いします。#ヨネックス#ソフトテニス#ラケット#後衛用性別···レディースメンズ兼用