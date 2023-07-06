ケンコー　ソフトテニス練習ボール45球

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ケンコーボール45球(1〜2球違うものも混ざっているかもしれません)個人で所有していたもので、主にオムニコートで使用してました。練習球としてはまだまだ使用できるとは思いますが、中古品の為汚れがあったり空気が甘かったりするものも含まれます。十分にご理解いただけますようお願いいたします。KENKOと同じ青色の個人名が印刷されておりますが、今のところ塗り潰しはせずにそのままにしてあります。ご希望でしたら塗りつぶして発送します。写真のカゴは付きません。送料の関係で空気を抜いて段ボールで発送する予定です。用途···軟式・ソフトテニス