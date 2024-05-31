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国内正規品 ウィルソン プロスタッフ RF97 V13 G2 送料無料
商品番号 B52021027697
商品名

国内正規品 ウィルソン プロスタッフ RF97 V13 G2 送料無料
ブランド名 ウィルソン
特別価格 税込 11,825 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます。値下げしました‼️国内正規品ウィルソン　プロスタッフRF97V13(PROSTAFFRF97V13.0)グリップサイズ2フェデラーが引退してしまったのでRF最終モデルです。希少品なので、新品はAmazonで1本54,500円です。通常使用での擦りと細かな傷があります。目立つ傷の写真を4枚追加しました。それ以外にも細かな傷は、いくつかあります。それでもよければ、ご購入ください。美品をご希望でしたらご遠慮ください。原則、値引きはいたしませんので、ご了承ください。使用ガットと簡易測定したウエイトは下記の通りです。ゴーセンのナイロンガット　MULTICX17（メイン）49ポンドゴーセンのポリガット　G-TOUR31.18mm（クロス）44ポンド　ウエイト350ｇ　バランス304ｍｍラケット用梱包材で丁寧に包んでお届けします。よろしくお願いいたします。グリップサイズ...2ラケット面の広さ・フェース面積（平方インチ）...95〜99.9平方インチ性別...レディースメンズ兼用重量（g）...335〜349.9g
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