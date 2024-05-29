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ハンドメイド　ゴムベルト付きエコバッグ【大】＆キャラメルポーチ　ビションフリーゼ
商品番号 T25794069544
商品名

ハンドメイド　ゴムベルト付きエコバッグ【大】＆キャラメルポーチ　ビションフリーゼ
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 869 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆ご覧いただきありがとうございます。☆こちらは、虎を飼い始めました様専用ページです。☆ゴムベルト付きエコバッグのオーダーをいただいています。＊横50センチで高さは40センチ（持ち手は含まず）でマチのないタイプ、だいたいこのくらい＊持ち手は肩に掛けれる長さ＊生地はグレーのもので、たくさんいたりポツンといたりする生地　kotorinunobytrikotri『Bichons』綿麻キャンバス　ビションフリーゼ生地☆追加でキャラメルポーチも同梱。★お待たせしました。お品が出来上がりましたので確認お願いします。生地の端が見えないように作りました。★料金　ゴムベルト付き大きなエコバッグ　1480円　キャラメルポーチ　850円　1480円＋　850円　＝　2330円　２品同時購入割　−100円　⇒2230円
http://narcologia.ru/goods/browse651991.html
http://narcologia.ru/goods/recommended808690.html
http://narcologia.ru/goods/reflector116464.html

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