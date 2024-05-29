ハンドメイド　ゴムベルト付きエコバッグ【大】＆キャラメルポーチ　ビションフリーゼ

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商品詳細
☆ご覧いただきありがとうございます。☆こちらは、虎を飼い始めました様専用ページです。☆ゴムベルト付きエコバッグのオーダーをいただいています。＊横50センチで高さは40センチ（持ち手は含まず）でマチのないタイプ、だいたいこのくらい＊持ち手は肩に掛けれる長さ＊生地はグレーのもので、たくさんいたりポツンといたりする生地 kotorinunobytrikotri『Bichons』綿麻キャンバス ビションフリーゼ生地☆追加でキャラメルポーチも同梱。★お待たせしました。お品が出来上がりましたので確認お願いします。生地の端が見えないように作りました。★料金 ゴムベルト付き大きなエコバッグ 1480円 キャラメルポーチ 850円 1480円＋ 850円 ＝ 2330円 ２品同時購入割 −100円 ⇒2230円
http://narcologia.ru/goods/browse651991.html
http://narcologia.ru/goods/recommended808690.html
http://narcologia.ru/goods/reflector116464.html
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