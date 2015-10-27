パッチワーク　ハンドバッグ

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商品詳細
温かみ溢れるパッチワークのハンドバッグです。横33センチ縦24センチマチ11センチ持ち手含んだ高さ40センチ内ポケットが１つあります。形···ハンドバッグカラー···グレー
http://narcologia.ru/goods/message735427.html
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