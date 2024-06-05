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クロスステッチ MY COLLECTION マイコレクション完成品♪ガラス額付き
商品番号 G21969058366
商品名

クロスステッチ MY COLLECTION マイコレクション完成品♪ガラス額付き
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 20,496 円
在庫状況 あり

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商品詳細

更にお値下げいたしました！オリムパス製絲で手刺繍されたクロスステッチ「MYCOLLECTION」の完成品♪ガラス額付きです。完成品を入手後、木製額は手芸用品の専門店ユザワヤで購入しました。自宅保管品のため傷や汚れ等ございますので（画像5〜8枚目）ご了承いただける方にお願いいたします。額サイズ（約）W66.7×H52.7×D2
http://narcologia.ru/goods/pompous727623.html
http://narcologia.ru/goods/tenet832663.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador281006.html
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