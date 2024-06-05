酒袋リメイクバッグ⑧(前面大ポケット付) ♡ハンドバッグ♡手提げカバン

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☆コメント無しno即購入OK☆匿名発送かつ全国送料無料■商品詳細『手芸大好き婆さん』の手作り.ハンドメイド鞄です。茶色ベースに少しずつ違う色合い、色褪せ感が楽しめる酒袋をベースに古布木綿,藍型染,さらさ,江戸小紋など手に入りにくい古布をつなぎ合わせ〜前面大ポケットには藍型染を配置〜外ポケX1内ポケX1で機能性⭕️マグネットホックで実用性◎〜頑張った自分にご褒美！貰って嬉しい贈答用(ギフト)にも・・■拘り♡未使用の白地の酒袋を染め上げしっかりかつソフトな持手を使用ヾ(^^)その他#「手芸大好き婆さん」作品はコチラ■サイズ（単位cm）高さ25上横幅34マチ10.5持手2.2X32→個人計測により多少誤差ご容赦下さい→A4ノート収まれど磁石ボタンギリ閉口不可■発送方法：安心の匿名配送！ご購入より1〜2日発送⇨万一遅れる場合は事前に取引メッセージよりご連絡…その他#「手芸大好き婆さん」作品はコチラ■梱包方法：まず防水袋に更に梱包の安心2重包装！折り畳みじわ等予めご理解下さい！#プレゼント#オリジナル#ショルダーバッグ#斜めがけバッグ#アンティーク◤◢◤◢注意事項◤◢◤◢必読下さい！⚠️写真撮影上色合い多少異なる恐れ有！単品割引❌️複数⭕️※要事前コメント！⚠️吟味してますが主に古布ゆえ生地に「特有の匂い」「小さなキズ汚れ」等ある可能性にご承知下さい※リメイク後は新品未使用！⚠️素人のハンドメイド品ゆえ形や編み目のゆがみ等既製品とは違い完壁ではございません！気持ち良い取引を望みます。ご不明点は購入前にご質問下さい。その他#「手芸大好き婆さん」作品はコチラ9891778054