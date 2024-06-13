羊毛フェルト ハロウィン☆④シュナウザーのみ

各1点のみ再販なし羊毛フェルトワンちゃんのハロウィンコーデです。ご購入希望のマスコットちゃんがおりましたらコメントで番号をお知らせください。専用ページをお作りいたします。お洋服、帽子は脱着できません。②はカゴ付きです。お値段送料含まれておりませんので別に送料かかります。①高さ11.5cm2450円プラス送料【済】②高さ12.5cm2500円プラス送料【済】③高さ12cm2350円プラス送料【済】④高さ11.5cm2350円プラス送料【済】④は別ページに移動しておりますのでそちらをご覧下さいませ(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)◎ハロウィンは似たようなものの出品は考えておりますが、再販はありません。メルカリ便にて発送の予定です。プラス送料はパケットプラス520円ゆうパック770円になります。プロフィールをお読み頂いてからのご購入をお願い致します。種別···人形テーマ・行事···ハロウィン素材···羊毛フェルト



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