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ソファー　ホワイト
商品番号 C96577285238
商品名

ソファー　ホワイト
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 7,200 円
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商品詳細

ソファー高さ96cm(リクライニングを上げた時)横2m2cm奥行き100cm美品となっております。
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