ALBERO(アルベロ)　カバーリングソファ 1シーター ウォールナットカラー

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unico/ウニコALBEROアルベロ1人掛けソファ ウォールナットカラー□□商品説明□□北欧ヴィンテージスタイルでナチュラルな印象のウッドフレームソファ。ほどよい硬さと奥行きのある座面で、ゆったりとした座り心地です。アームレスのシンプルなデザインで、広々とお使いいただけます。クリーニングもできる便利なカバーリングタイプです。2022年7月から使用開始し、最近の数ヶ月は使用していなかったので、傷やヘタレもなく、状態はかなり良い方かと思います。受注生産の製品のため、公式ストアで購入した際、数ヶ月の待ちがありました。サイズ:W630×775×H770(SH390)(mm)その他:脚のカバーはご希望があれば、セットで配送いたします。