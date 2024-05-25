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- （皇室御用達)大倉陶園ゴールドラインカップ\u0026ソーサ
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商品詳細
ご覧頂き有り難うございます。☆大倉陶園ゴールドラインカップ\u0026ソーサ一客（サイズ)カップ口径9.2高さ7ソーサ直径15輝く白磁にゴールドラインシンプルですが、格調高さを感じるお品です。グッドデザイン賞受賞皇室御用達のお品です。ヒビ欠け汚れなどございませんが、新品未使用の自宅長期保管です。ご理解頂ける方宜しくお願い致します。完璧なお品をお望みの方はご購入をお控えくださいませ。あまり綺麗ではありませんが、写真のお箱でお送りさせて頂きます。#大倉陶園ゴールドラインカップ\u0026ソーサ#NIKKOシビラSybillaデザートセット#ロイヤルドルトンアルバニーティーポット#ニッコーNIKKOファインボーンチャイナ木の実カップ\u0026ソーサ##有田焼抹茶茶碗ヒビ焼き茶道具#マリメッコ昭和レトロティーセット#香蘭社敦煌湯飲み瑠璃茶托五客揃え#イギリス製チェック柄WOOLひざ掛け
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