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- 北欧 ハンドメイド ノルウェー製 ★ ヴィンテージ BSB メタル プレート 皿
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商品詳細
\"BSB\"HANDMADEINWORWAYヴィンテージメタルプレート写真の台もお付けします。カラー★シルバー商品画像と実際の商品は、多少色合いが違う場合があります。★サイズ実寸約２４cm素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。★状態多少使用感はありますが、目立ったダメージはございません。写真でもご確認下さい。出品前にチェックしていますが、見落としがある可能性もございます。古着、ですので、ご理解ある方のみお願いします。神経質な方はご遠慮下さい。★2日以内（大体翌日）に発送します。遅れる場合はメッセージでご連絡させて頂きます。★お値引きフォローして頂き「フォロー割希望」とコメント頂ければ、１０％オフにさせていただきます。★発送2日以内（大体翌日）に発送します。遅れる場合はメッセージでご連絡させて頂きます。小さくして発送するので、多少のシワはご了承下さい。何かございましたらご質問下さい。宜しくお願い致します。お皿飾り皿彫金インテリア0061000000
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