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カウチソファー　大型
商品番号 T27595795567
商品名

カウチソファー　大型
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 69,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AREA製ソファーユニオンhttps://www.area-japan.co.jp/sofa/高級ホテルや料理店に使われているソファです。5年前に100万程度で購入したものになります。カウチ部分で連結・分断可能カラー···ベージュサイズ···3～3.5人掛け（250cm）機能···クッション付テイスト···エレガント自宅に置いているので多少の汚れや傷ありなので神経質な方はご遠慮ください。また、大型品になりますが、天王寺近郊まで取りに来れる方は送料分3万円ほど価格割引します。引き取りの場合、運搬は2人作業必須なため、人員準備をお願いします。また、運搬の際、壁や共用部を破損した場合は修繕費する旨合意いただけますようお願いします。購入時の金額¥1,000,000
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