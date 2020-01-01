Ancient Pottery エンシェントポタリーポットコーヒーソーサーセット

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商品詳細
ANCIENTPOTTERYエンシェントポタリーカラー ブラス数回の使用です。ヴィンテージカラーで インテリアとしても可愛いです。欠けもなく 難はございません。メルカリヤマト便にて 匿名配送でなるべく早く発送いたします。✴︎✴︎500mlのたっぷり容量でステンレス茶こし付。紅茶や緑茶を楽しんだり、コーヒーポットとしてもお使い頂けます。ポットサイズ：165x105xh115mm容量：500ml3,960円ドリッパーサイズ 118×100×H68mm定価2,200円定価6,000円以上（➕送料）のセットです！共に 素材：ストーンウェア（美濃焼）電子レンジ、食洗機可、直火不可240℃までのオーブン可製造国：日本#AncientPottery#エイシェントポタリー #エンシェントポタリー#ブレスポット#コーヒーポット#急須#ドリッパー#ドリッパー#ヴィンテージ#アンティーク#ルスカ
http://narcologia.ru/goods/parenthesis127244.html
http://narcologia.ru/goods/message621527.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln837002.html
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ANCIENT POTTERY｜エイシェントポタリー［ポット］ - 北欧とインテリア雑貨のオンラインショップ｜ハシュケ［hushykke］
ポット Ancient Pottery グレー
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