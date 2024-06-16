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ファブリックソファ ラブソファ 2人掛け 布張り シンプル 木脚 家具 K502
商品番号 S40182914407
商品名

ファブリックソファ ラブソファ 2人掛け 布張り シンプル 木脚 家具 K502
ブランド名 Svital
特別価格 税込 7,636 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【購入前に必ずお読みください】ーーー配送料金無料エリアーーー※大阪府大阪市東淀川区、井高野駅から約20km圏内上記エリアに該当しない方は、【送料が別途発生】しますので購入前にコメントをください。メルカリ専用のたのめる便、もしくはヤマト運輸らくらく家財宅急便にて発送いたします。※一部発送不可エリアがありますのでご了承ください。引き取りに来られる場合は価格の相談いたします。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーシンプルでスッキリとしたデザインの、ファブリックソファです。コンパクトなので、限られたスペースにも設置できます。サイズ幅120×奥行き80×高さ80cm床から座面25cm座面幅120×奥行き55×背もたれ45cm状態目立った大きな傷汚れはございません。#K502※初期不良のみ保証いたします。家具、家電、アウトドア、筋トレ器具、生活用品、幅広くその他商品多数出品しております！ハッシュタグをつけて↓#総合リサイクルPLAZA○○○○の部分にお目当ての商品を検索した場合、一覧に当店が出品している商品が表示されます。まとめて購入していただけた場合、お値引きの相談、交渉も承っております。
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