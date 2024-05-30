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花田　ハグオーワー安齋アンティーク調プレート　未使用
商品番号 S92424323149
商品名

花田　ハグオーワー安齋アンティーク調プレート　未使用
ブランド名 Svital
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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カラー
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商品詳細

九段下の花田で購入カラー···ブラウン種類···皿・プレート直径23cm.深さ、3cm未使用で家保管、欠けなどはありませんが、自宅保管のため、神経質な方はお避けください。作家もなので、一つ一つ、形、色など違います。アンティーク調で、素敵なお皿です。コメントお待ちしています。ヨーガン・レールハグオーワー
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花田　ハグオーワー安齋アンティーク調プレート　未使用

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