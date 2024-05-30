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- 花田 ハグオーワー安齋アンティーク調プレート 未使用
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商品詳細
九段下の花田で購入カラー···ブラウン種類···皿・プレート直径23cm.深さ、3cm未使用で家保管、欠けなどはありませんが、自宅保管のため、神経質な方はお避けください。作家もなので、一つ一つ、形、色など違います。アンティーク調で、素敵なお皿です。コメントお待ちしています。ヨーガン・レールハグオーワー
http://narcologia.ru/goods/reboot233336.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless911159.html
http://narcologia.ru/goods/traverse788526.html
花田 ハグオーワー安齋アンティーク調プレート 未使用
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