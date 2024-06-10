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ノリタケ白磁金銀カップ\u0026ソーサー4客セット
商品番号 O39321856138
商品名

ノリタケ白磁金銀カップ\u0026ソーサー4客セット
ブランド名 ノリタケ
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ノリタケ白磁金銀カップ\u0026ソーサー4客セット口直径約:9cmXH6,5cmソーサー直径約:15cm箱付きは新品箱なし2客は使用済み、画像をご確認ください。画像が全てとなります。
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