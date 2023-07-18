T2 ティーカップ \u0026 ソーサー

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございますT2ティーカップ\u0026ソーサー新品未使用【サイズ】カップ高さ約8cm口径約10cm横幅(ハンドルを含む)約13cmソーサー直径 約16cm T2は1996年にメルボルン、オーストラリアで生まれた紅茶専門店です。大切にお包みし、割れ物指定して発送致します。食器洗い機、電子レンジはご利用出来ませんので、ご注意下さい。#T2#紅茶#ティーカップ#ウェッジウッド#フランフラン#マリメッコ#アフタヌーンティー#ルピシア#イッタラ
http://narcologia.ru/goods/reinforcement27499.html
http://narcologia.ru/goods/Adder218075.html
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