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T2 ティーカップ \u0026 ソーサー
商品番号 O55729383416
商品名

T2 ティーカップ \u0026 ソーサー
ブランド名 ティーツー
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございますT2ティーカップ\u0026ソーサー新品未使用【サイズ】カップ高さ約8cm口径約10cm横幅(ハンドルを含む)約13cmソーサー直径　約16cm　T2は1996年にメルボルン、オーストラリアで生まれた紅茶専門店です。大切にお包みし、割れ物指定して発送致します。食器洗い機、電子レンジはご利用出来ませんので、ご注意下さい。#T2#紅茶#ティーカップ#ウェッジウッド#フランフラン#マリメッコ#アフタヌーンティー#ルピシア#イッタラ
http://narcologia.ru/goods/reinforcement27499.html
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