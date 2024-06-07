ZINUS Suzanne (スザンヌ) すのこ ベッドフレーム

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商品詳細
ZINUSのすのこベッドフレームになります。使用期間は約１年間で、傷や汚れ等はほとんど見当たらず、綺麗な状態だと思われます。(※あくまで私見です)きしみ音等もなく頑丈なベッドフレームになります。説明書は廃棄してしまいましたが、5.6枚目のように番号同士に繋げるだけなので簡単です。※引き取りも可能です。その場合は、4000円に値引きいたします。(当方、品川区在中になりますので、港区、渋谷区、目黒区、世田谷区、大田区でしたら、車でご希望の場所までお持ちいたします。)⭐︎定価:16,990円◇サイズ◇（シングル）横:97cm×奥行:195cm×高さ:15.5cm※あくまで中古品のため、神経質な方はご購入をお控え下さい。シンプルでミニマムなメタルフレームは、お部屋のインテリアを邪魔せず、スタイリッシュな雰囲気を演出します。部分使いのパインウッドがアクセントになり、高級感を生み出します。金属と気が講和したベッドフレームです。■美しく、洗練されたデザイン天然木の美しさを堪能できる木板と、高級感ある黒塗装スチールの異なる良さをモダンデザインに落とし込みました。落ち着いた空間の心地よさを感じてください。■ローベッドフレーム低床デザインのベッドフレームは、敷布団に近い感覚です。室内空間を広く感じられ、開放感を生み出します。■通気性に優れ、毎晩快適毎晩快適にお休みいただけるように、床板には木製のすのこを使用しました。湿気に強く高い耐久性で長時間安心できる寝床をお届けします。※中央部の支柱は、セミダブルとダブルのみになります。■滑り止めテープマットレスのズレを防ぐテープにより、静かで快適な睡眠環境をサポートします。■工具付属で簡単組立付属の工具を使えば、事前の準備は必要なく届いてすぐに組み立てられます。■CertiPUR-US認証の安心品質耐久性、性能、素材の安全性検査である米国CertiPUR-US認証を取得済みです。フタレート、難燃剤、ホルムアルデヒドなど有害成分を含まない素材で、安心してご使用いただけます。■エコテックススタンダード100認証世界的に利用されてる有害物質規制である「エコテックススタンダード100認証」を取得。世界水準の安全な製品です。
http://narcologia.ru/goods/passivity397383.html
http://narcologia.ru/goods/slide833287.html
http://narcologia.ru/goods/Addict812818.html
ZINUS メタル ウッド ベッドフレーム ダブル Suzanne Metal and Wood Platform グレー 木製 すのこ 静音 耐久性 通気性 頑丈 スチール | ベッド 組み立て簡単 工具付き ジヌス | 日本正規品 IRPBH-G
ZINUS メタル ウッド ベッドフレーム セミダブル Suzanne Metal and Wood Platform ブラウン メタル 木製 すのこ 静音 耐久性 通気性 パイン材 スチール | ベッド 組み立て簡単 工具付き ジヌス | 日本正規品 IRPBH
【フレームのみ】スチールベッド ジヌス Suzanne ウッドヘッドボード付［スノコ床板］(シングルサイズ/グレー) 【キャンセル・返品不可】
Zinus メタル ウッド ベッドフレーム シングル Suzanne Metal and Wood Platform 14in ブラウン ヘッドレス 木製 すのこ 静音 耐久性 通気性 パイン材 スチール | ベッド 組み立て簡単 工具付き ジヌス | 日本正規品 IRPF-14
【フレームのみ】スチールベッド ジヌス Suzanne ウッドヘッドボード付［スノコ床板］(シングルサイズ/ブラウン) 【キャンセル・返品不可】
Suzanne ベッドフレーム スチール＆ウッド ヘッドなし 15cm ブラウン
ZINUS メタル ウッド ベッドフレーム セミダブル Suzanne Metal and Wood Platform 7in ブラウン メタル 木製 すのこ 静音 耐久性 通気性 パイン材 スチール | ベッド 組み立て簡単 工具付き ジヌス | 日本正規品 IRPBH-07
【フレームのみ】スチールベッド ジヌス Suzanne［スノコ床板］(シングルサイズ/ブラウン) 【キャンセル・返品不可】
ZINUS メタル ウッド ベッドフレーム ダブル Suzanne Metal and Wood Platform グレー 木製 すのこ 静音 耐久性 通気性 頑丈 スチール | ベッド 組み立て簡単 工具付き ジヌス | 日本正規品 IRPBH-G
Suzanne パイプ＆ウッドベッドフレーム ヘッドボード付 - ZINUS ジヌス
ZINUS メタル ウッド ベッドフレーム シングル Suzanne Metal and Wood Platform ブラウン メタル 木製 すのこ 静音 耐久性 通気性 パイン材 スチール | ベッド 組み立て簡単 工具付き ジヌス | 日本正規品 IRPBH
Suzanne パイプ＆ウッドベッドフレーム ヘッドボード付 - ZINUS ジヌス
Suzanne ベッドフレーム スチール＆ウッド ヘッドなし 15cm ブラウン
http://narcologia.ru/goods/passivity397383.html
http://narcologia.ru/goods/slide833287.html
http://narcologia.ru/goods/Addict812818.html
ZINUS メタル ウッド ベッドフレーム ダブル Suzanne Metal and Wood Platform グレー 木製 すのこ 静音 耐久性 通気性 頑丈 スチール | ベッド 組み立て簡単 工具付き ジヌス | 日本正規品 IRPBH-G
ZINUS メタル ウッド ベッドフレーム セミダブル Suzanne Metal and Wood Platform ブラウン メタル 木製 すのこ 静音 耐久性 通気性 パイン材 スチール | ベッド 組み立て簡単 工具付き ジヌス | 日本正規品 IRPBH
【フレームのみ】スチールベッド ジヌス Suzanne ウッドヘッドボード付［スノコ床板］(シングルサイズ/グレー) 【キャンセル・返品不可】
Zinus メタル ウッド ベッドフレーム シングル Suzanne Metal and Wood Platform 14in ブラウン ヘッドレス 木製 すのこ 静音 耐久性 通気性 パイン材 スチール | ベッド 組み立て簡単 工具付き ジヌス | 日本正規品 IRPF-14
【フレームのみ】スチールベッド ジヌス Suzanne ウッドヘッドボード付［スノコ床板］(シングルサイズ/ブラウン) 【キャンセル・返品不可】
Suzanne ベッドフレーム スチール＆ウッド ヘッドなし 15cm ブラウン
ZINUS メタル ウッド ベッドフレーム セミダブル Suzanne Metal and Wood Platform 7in ブラウン メタル 木製 すのこ 静音 耐久性 通気性 パイン材 スチール | ベッド 組み立て簡単 工具付き ジヌス | 日本正規品 IRPBH-07
【フレームのみ】スチールベッド ジヌス Suzanne［スノコ床板］(シングルサイズ/ブラウン) 【キャンセル・返品不可】
ZINUS メタル ウッド ベッドフレーム ダブル Suzanne Metal and Wood Platform グレー 木製 すのこ 静音 耐久性 通気性 頑丈 スチール | ベッド 組み立て簡単 工具付き ジヌス | 日本正規品 IRPBH-G
Suzanne パイプ＆ウッドベッドフレーム ヘッドボード付 - ZINUS ジヌス
ZINUS メタル ウッド ベッドフレーム シングル Suzanne Metal and Wood Platform ブラウン メタル 木製 すのこ 静音 耐久性 通気性 パイン材 スチール | ベッド 組み立て簡単 工具付き ジヌス | 日本正規品 IRPBH
Suzanne パイプ＆ウッドベッドフレーム ヘッドボード付 - ZINUS ジヌス
Suzanne ベッドフレーム スチール＆ウッド ヘッドなし 15cm ブラウン