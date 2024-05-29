永田良介商店　神戸家具　オーク　アームソファ　1人掛け　1P　シングルソファ　C

★永田良介商店★神戸家具★オーク★ アームソファ 1人掛け 1P シングルソファ リビング アンティーク レトロ ビンテージ C★ご覧頂きありがとうございます。★サイズ（約）：高さ/90cm幅/62cm奥行/70cm座面まで/41cm★中古品ですので、小キズ・小ハゲ・アームに緩み等使用感があります。★状態は写真を参考にお願いします。★メーカー・材質等の最終判断はお客様でお願い致します。★購入後10日以内で発送出来るようにお願い致します。★具体的な金額提示のない値段交渉には返答致しません。当方プロショップではありませんので、行き届いたメンテやクリーニングをお求めの方はご遠慮ください。テイスト...モダン、その他主な張り地...布・ファブリック機能...アームレスト付



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