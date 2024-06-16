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ハンス.J.ウェグナー　/　Hans J.Wegner　 GE290
商品番号 A97310908114
商品名

ハンス.J.ウェグナー　/　Hans J.Wegner　 GE290
ブランド名 ウェグナー
特別価格 税込 101,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HansJ.Wegner　／　ハンス.J.ウェグナーGE2901シーターオリジナルヴィンテージメーカー：Getama社デザイナー：HansJ.Wegner／ハンス.J.ウェグナーサイズ：幅750x奥行830x高さ750mm　　　　座面の高さ400mm　（素人採寸の為、誤差はご理解お願い致します）クッション生地:ブルーほとんど座っていませんがヴィンテージ家具になりますので、ご理解のある方のみご購入をお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral190432.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper309.html
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