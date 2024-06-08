イタリア製 ENDO 遠藤照明 LEDスタンドランプ別売 XRF3018XB

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ご覧頂きありがとうございます(^^)♦︎商品についてXRF3018XBLEDフロアスタンドライトAbitaExcel本体のみランプ別売(E26)無線調光対応遠藤照明施設照明参考定価 ¥182,600LEDランプ×1（別売）100V白熱球60W形×1相当消費電力：8.2W（無線調光）錆風仕上（鉄）古味仕上（ゴールド）布重6.9kgイタリア製コード・中間スイッチ付径φ500・高1601mm推奨ランプ：FAD-863X（E26）♦︎キーワードフロアスタンド フロアライト イタリア 海外照明 アンティーク 一点物になりますので早い者勝ちでお願い致します(^^)♦︎発送についてこちらは2個口での配送になります。化粧箱に伝票を直接貼りつけて送らさせて頂きます。※神経質な方や細かい事を気にされる方のご購入（または入札）または購入後のご質問はご遠慮願います。必ず購入前に付属品の有無等を確認した上でのご購入を（双方トラブル防止の観点から）宜しくお願い致します。写真追加等、不明点あれば気軽に問い合わせ下さい♪