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馬渡新平 リム　豆皿　２点セット
商品番号 R31914530808
商品名

馬渡新平 リム　豆皿　２点セット
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 1,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

馬渡新平リム　豆皿　２点セット個展にて購入、新品未使用です。サイズ　10cm×高さ1.3cm(素人採寸にて多少の誤差はお許し下さい)作家さんの特徴をご存知の方にお譲りしたいです。*お値下げの予定はありません。
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