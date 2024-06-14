ニトリ 電動リクライニングチェア N-BELIEVA レザー 1人掛け K318

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【購入前に必ずお読みください】ーーー配送料金無料エリアーーー※大阪府大阪市東淀川区、井高野駅から約20km圏内上記エリアに該当しない方は、【送料が別途発生】しますので購入前にコメントをください。メルカリ専用のたのめる便、もしくはヤマト運輸らくらく家財宅急便にて発送いたします。※一部発送不可エリアがありますのでご了承ください。引き取りに来られる場合は価格の相談いたします。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーニトリの電動リクライニングチェアN-BELIEVAです。体圧分散性に優れ、快適な座り心地の電動リクライニングソファです。サイズ幅91×奥行き92〜165×高さ98cm床から座面44cm座面幅50×奥行き57×背もたれ63cm状態目立った大きな傷汚れはありませんが使用感がございます。#K318※初期不良のみ保証いたします。家具、家電、アウトドア、筋トレ器具、生活用品、幅広くその他商品多数出品しております！ハッシュタグをつけて↓#総合リサイクルPLAZA○○○○の部分にお目当ての商品を検索した場合、一覧に当店が出品している商品が表示されます。まとめて購入していただけた場合、お値引きの相談、交渉も承っております。